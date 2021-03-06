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ВОЗ заявила о 353 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 115,65 млн, увеличившись за сутки более чем на 353 тыс. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 марта.

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Согласно данным организации, количество смертей возросло более чем на 7,1 тыс., превысив 2,57 млн.

По состоянию на 17:02 мск 6 марта, в ВОЗ поступила информация о 115 653 459 инфицированных и 2 571 823 умерших. Число заболевших увеличилось на 353 528, скончавшихся — на 7192.

Статистикой ВОЗ учитываются только официально подтвержденные данные о случаях заболевания и смертей, предоставляемые странами.

Более 44% выявленных фактов коронавируса, сообщения о которых поступили в организацию за минувшие сутки, приходится на Европу, на втором месте — Северная и Южная Америка, на третьем — Восточное Средиземноморье.

Больше всего заболевших зафиксировано в Соединенных Штатах — 28 468 736. Далее следуют Индия (11 192 088), Бразилия (10 793 732), Россия (4 312 181) и Британия (4 207 308).

Ранее в этот же день сообщалось, что на сегодня ВОЗ не рекомендует странам использовать паспорта вакцинации от коронавируса. Как заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, существует много элементов, которые необходимо учесть при введении таких паспортов для туристов.

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