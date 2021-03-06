Мадуро пошутил после вакцинации «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после прививки российской вакциной против коронавируса «Спутник V» решил в шутку произнести несколько испанских слов, прибавив к ним русские окончания. Видео процедуры вакцинации венесуэльского лидера опубликовано в его Twitter в субботу, 6 марта.

После того как Мадуро сделали прививку, он напомнил о распространенной в Венесуэле шутке, что после укола «Спутником V» можно заговорить по-русски. Он решил прибавить к испанским словам русские окончания, сказав, что не чувствует ни «эскалоски», ни «фьебраски», а также не «знает, почему так говорит».

Слово escalofrio в переводе с испанского означает «озноб», а fiebre — «высокая температура».

Мадуро привился российским препаратом вместе со своей супругой Силией Флорес ранее в субботу.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года.

Согласно опубликованным в феврале журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

По сведениям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимающегося продвижением вакцины на зарубежных рынках, «Спутник V» уже зарегистрирован более чем в 40 государствах и в ближайшее время их число будет расти.