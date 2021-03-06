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Чернышенко заявил о существенном дефиците IT-кадров в России

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Россия сможет преодолеть существенный дефицит кадров по IT-направлениям, который сейчас, по разным оценкам, составляет от 700 тыс. до 1 млн специалистов. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко по итогам совещания «Кадры для будущего», которое 6 марта проходит в Иннополисе в Татарстане.

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«Я очень благодарен коллегам за то, что они активно включились в работу. Действительно, сегодня показали результаты деятельности рабочих групп, которые вселяют уверенность в то, что мы сможем преодолеть тот гигантский дефицит рабочих специальностей в области ИТ, а это, по разным оценкам, от 700 (тыс.) до 1 млн человек», – сказал вице-премьер.

По его словам, существуют разные инструменты, которые дадут возможность преодолеть эту большую разницу, в том числе увеличение бюджетных мест, перераспределение и приоритизация усилий.

Чернышенко добавил, что в данном процессе значительную роль сыграют руководители учебных заведений.

«Мы сейчас вместе с Министерством образования запускаем цикл сплошного assesment (оценки. — Ред.) руководителей всех вузов, в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут непосредственно участвовать в разработке новой госпрограммы в области науки и образования», — подчеркнул он.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович 17 февраля заявил, что ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются обратно в страну. В основном это касается специалистов, которые уехали в Европу или США. Дворкович отметил, что иностранных и бывших российских специалистов удается привлечь на российский рынок прежде всего благодаря Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех).

В конце декабря россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Это сферы IT, медицины и строительства. Наименее востребованными сферами граждане сочли предпринимательство и финансы, промышленность и биотехнологии.

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