Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким литературного критика Валентина Курбатова, отметив его вклад в изучение творческого наследия писателей. Телеграмма главы государства опубликована в субботу, 6 марта, на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова — талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Курбатов вел большую общественную работу, а также «подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре».

О том, что советский и российский литературный критик Курбатов умер в возрасте 81 года, стало известно ранее в этот день. О его кончине сообщил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Курбатов являлся членом Союза писателей России, а также членом Общественной палаты России с 2010 по 2014 год. В 2020 году стал лауреатом Государственной премии РФ.