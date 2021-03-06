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Песков опроверг информацию о новом повышении пенсионного возраста в РФ

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 марта опроверг сообщения о якобы готовящемся в России новом повышении пенсионного возраста.

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«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков «Интерфаксу».

Таким образом он прокомментировал заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который заявил, что правительственная группа по анализу эффективности пришла к выводу, что проведенной в России реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Рашкин отметил, в стране будут готовиться предложения о новом повышении.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, назвал заявление Рашкина «ничем не подтвержденной страшилкой». Рязанский предположил, что, возможно, пенсионный возраст поднимут еще раз, но это произойдет не ранее чем через 90 лет, сообщает «РИА Новости».

3 марта стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о снятии ограничений на перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Отмечается, что это условие может быть достигнуто при отмене предела для индивидуального коэффициента в три балла.

2 марта председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам. Она добавила, уже в следующем бюджетном цикле кабинет министров найдет средства для этих нужд, однако о сроках начала индексации пока рано говорить.

Ранее, 23 февраля, стало известно, что Минтруд России выступил с предложением включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, которые предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. К 2028 году переходный период должен закончиться.

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