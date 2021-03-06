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Посол РФ в Тегеране передал послание Путина для духовного лидера Ирана

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Послание президента России Владимира Путина для духовного лидера Ирана Али Хаменеи было передано в субботу послом РФ в Тегеране Леваном Джагаряном. Об этом сообщили 6 марта в российском диппредставительстве.

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«Посол Джагарян был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам Велаяти. В ходе встречи посол передал послание президента Российской Федерации Владимира Путина для духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные проблемы», — говорится в сообщении посольства в Instagram.

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Максим Суслов уточнил ТАСС, что послание посвящено укреплению двусторонних отношений, а также международным проблемам.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что Хаменеи передал послание российскому лидеру. Как уточнялось, в нем он поблагодарил Россию за справедливую позицию по ядерной сделке.

За день до этого Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции, пока эта страна не вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения СВПД.

При этом, как стало известно ранее в субботу, Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана. Уточнялось, что ограничения продлены до 15 марта 2022 года.

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году, однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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