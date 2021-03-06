Полиция взяла резиденцию президента Армении в Ереване под усиленную охрану

Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Армена Саркисяна, к которой намерены прийти сторонники оппозиции. Об этом 6 марта сообщает корреспондент «Известий».

Как уточняется, в нескольких сотнях метров от резиденции, около здания парламента в субботу начался митинг за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. На него собрались несколько тысяч человек. Они требуют от Саркисяна не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба.

Затем протестующие выдвинулись к резиденции президента. Они прошли мимо резиденции Пашиняна, скандируя оскорбительные лозунги, а также мимо здания армянского МИДа.

После этого шествие двинулось к площади Республики, где расположено правительство.

Ранее в этот же день порядка 300 ветеранов армянской армии устроили в Ереване митинг в поддержку требования Генштаба об отставке Пашиняна.

Новый виток напряженности политической ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге. Он назвал требование Генштаба о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

26 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении военного от должности.