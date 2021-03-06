Эксперт оценил необходимость ввода третьей дозы вакцины от COVID-19

Необходимости в третьей прививке от коронавирусной инфекции после завершения полного курса вакцинации нет. Об этом 6 марта заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, выступая на XXIII конгрессе педиатров России.

По его словам, есть граждане, которые уже привились несколько раз.

«То есть привились два раза, сделали тест на антитела, им показалось, что этого мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учета и контроля. Или люди, которые сначала привились «ЭпиВаком», а потом идут вакцинироваться «Спутником». Здесь есть полярные и не совсем здравые точки зрения на вопрос вакцинации», – приводит слова Лиознова ТАСС.

Практика тройной вакцинации, по мнению специалиста, может представлять опасность для здоровья граждан, потому что пока не установлено четких критериев касательно необходимости дополнительных прививок для разных групп пациентов. Для того, чтобы ставить вторые или третьи комплекты прививок необходимо наблюдать за текущей динамикой здоровья вакцинированных граждан.

Лиознов заявил, что статистических данных в системе здравоохранения еще не достаточно, чтобы сделать вывод о точном сроке защиты организма от COVID-19 после прививки, а также относительно разных побочных эффектов от нее.

6 марта в пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что женщины в Москве чуть больше прививаются от коронавируса, чем мужчины. Там отметили, что число привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну: 52% — это женщины, 48% — мужчины.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», из них 2,5 млн прошли вакцинацию полностью, получив две прививки.