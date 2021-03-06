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В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту

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Полиция задержала в новосибирском аэропорту Толмачево 39-летнюю женщину, которая в ходе авиарейса из Владивостока вела себя неадекватно под воздействием наркотических средств. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в пресс-службе МВД России.

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Как было установлено, через 15 минут после взлета женщина встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, при этом она надевала и снимала верхнюю одежду. На замечания экипажа пассажирка не реагировала, так как была дезориентирована в пространстве.

«В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», — говорится в сообщении.

Женщину задержала транспортная полиция. В дежурной части она рассказала, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

В отношении пассажирки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Сейчас нарушительница проходит медосвидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.

23 февраля сообщалось, что два пассажира устроили пьяный дебош на рейсе Новосибирск–Москва. В отношении них возбудили дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции по ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

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