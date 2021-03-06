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В ДНР назвали угрозу Кравчука саботажем минских переговоров

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Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский 6 марта назвал саботажем минских переговоров озвученную Киевом угрозу «радикальных шагов».

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Ранее, 5 марта, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России «радикальными шагами», если страна не признает себя стороной конфликта в регионе.

«С приходом Кравчука изменилась риторика в минских переговорах: в контактной группе Украина постоянно настаивает на том, что Россия является стороной конфликта и Украина не будет ни о чем разговаривать и договариваться с Донецкой и Луганской народными республикам, несмотря на то, что неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в Минских соглашениях вообще нет упоминания России как стороны конфликта», — сказал Бердичевский «РИА Новости».

Депутат добавил, что во всех документах минского переговорного процесса именно ЛНР и ДНР указаны как стороны, с которыми необходимо договариваться.

По мнению Бердичевского, Кравчука специально назначили, чтобы «развалить минский процесс».

«Это всё делается для того, чтобы мы вышли из Минских соглашений. Для Украины их выполнение невозможно и невыполнение их тоже невозможно… Это полный саботаж, и он идет уже достаточно долго», — отметил он.

Ранее в этот же день член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Кравчуку не удастся запугать Россию и поддержка ДНР и ЛНР будет и впредь оказываться.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, она с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются вестись перестрелки.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Киев заявляет о ведении войны против России. Москва неоднократно сообщала, что стороной внутриукраинского конфликта не является, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

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