Песков опроверг информацию о новом повышении пенсионного возраста в России

Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения о якобы готовящемся в стране новом повышении пенсионного возраста. На эту тему он высказался в субботу, 6 марта.

«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков «Интерфаксу».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В этот же день он сообщил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности пришла к выводу, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Так, по словам Рашкина, будут готовиться предложения о новом повышении.

В свою очередь, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал такие сообщения «ничем не подтвержденной страшилкой».

В беседе с «РИА Новости» Рязанский предположил, что пенсионный возраст, возможно, поднимут еще раз, но это случится не ранее чем через 90 лет.

23 февраля стало известно, что Минтруд предложил включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Переходный период должен завершиться к 2028 году.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.