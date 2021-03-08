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В России предложили называть новые улицы в честь выдающихся соотечественниц

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В преддверии Международного женского дня «Сбер» выступил с инициативой о присвоении новым российским улицам имен выдающихся соотечественниц. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 8 марта в распоряжение «Известий».

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По мнению авторов инициативы, проект «Во имя женщин» поможет рассказать о женщинах России, которые внесли существенный вклад в искусство, науку, образование, спорт и другие сферы жизни. Имена многих знаменитых женщин уже увековечены в названиях российских улиц. Так, в Москве есть улицы, названные в честь скульптора Веры Мухиной, математика Софьи Ковалевской, певицы Галины Вишневской, поэтессы Анны Ахматовой, летчиц Валентины Гризодубовой и Марины Расковой. Но в той же столице в честь великих женщин названо всего 1,5% улиц.

Новым проектом «Сбер» обращает внимание на проявление гендерного неравенства в различных аспектах жизни и делает это в Международный женский день, чтобы отметить роль женщин в различных сферах деятельности. На специальном сайте sber8marta.ru проекта «Во имя женщин», доступном на русском и английском языках, пользователи могут ознакомиться со списком женщин, которые внесли вклад в развитие страны, общества, спорта и прочих сфер. Кроме того, у каждого посетителя сайта есть возможность добавить историю об известной женщине, в честь которой он хотел бы назвать улицу в своем городе. Для этого необходимо написать письмо на почту media@sberbank.ru.

«Вклад женщин в историю нашей страны, в ее успехи в самых разных сферах огромен. Женщины летают в космос и спасают жизни, делают научные открытия и создают шедевры искусства, работают на заводах и защищают честь страны на Олимпийских играх. Но главное — наши прекрасные женщины наполняют мир красотой, любовью, нежностью, заботой, милосердием и душевной щедростью. И увековечивание памяти о самых известных из них в названиях наших улиц — важное свидетельство признания этой выдающейся роли», — сказал первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин.

По результатам проекта «Сбер» отправит официальные запросы в мэрии городов России с просьбой о присвоении новым улицам имен выдающихся соотечественниц. Так, на улицах российских городов появятся больше женских имен.

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