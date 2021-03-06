В Москве в ночь на воскресенье ожидается снегопад и сильный ветер

В ночь на воскресенье в Москве ожидается метель. МЧС прислало жителям экстренное предупреждение, сообщает телеканал «Известия». Снегопад продлится до вечера 7 марта. Порывы ветра будут достигать скорости 15–20 м/с. На дорогах могут возникнуть гололедица и снежные заносы. Водителей попросили избегать обгонов и держать дистанцию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.