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Донецкая область осталась без газа из-за долгов

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Донецкая область осталась без газоснабжения из-за долгов коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» перед компанией «Нафтогаз Украины». Об этом сообщается на сайте газораспределительной компании «Донецкоблгаз» в субботу, 6 марта.

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«ПАО «Донецкоблгаз» информирует, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» как поставщик тепла для Донецкой области осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО «НАК «Нафтогаз Украины», — отмечают в компании.

С субботы «Донецкоблгаз» обязан прекратить газоснабжение объектов «Донецктеплокоммунэнерго» согласно предписанию кодекса газораспределительных систем.

Отмечается, что «Донецктеплокоммунэнерго» и «Нафтогаз Украины» заставляют газораспределительную компанию поступать согласно законодательству, чтобы не допустить нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц (примерно 401,9 млн рублей).

Общая задолженность донецкого коммунального предприятия перед украинской газовой компанией — более 1,548 млрд гривен (чуть больше 41,4 млрд рублей).

Чтобы газоснабжение возобновилось, предприятие должно уплатить не менее 302,1 млн гривен (809 млн рублей).

В октябре прошлого года в «Нафтогазе Украины» сообщили, что на Украине старт отопительного сезона чуть не сорвался в 45 населенных пунктах из-за долгов предприятий теплоэнергетики перед холдингом. Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ наблюдались в том числе в Донецкой области — 86%.

В октябре 2019-го сообщалось, что украинское правительство обязало предприятия, имеющие объекты в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), осуществлять в них поставки газа, чтобы обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода.

Однако позже в «Нафтогазе Украины» опровергли информацию об этом постановлении. Отмечалось, что кабмин разрешил предприятиям временно «вывести за скобки» долги своих объектов в Донбассе, так как собрать задолженности у компаний «объективно нет возможности».

Ранее принятое постановление правительства, которое запрещает газоснабжение самопровозглашенных республик, продолжает действовать.

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