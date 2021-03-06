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Экс-президент Чехии выздоровел после COVID-19

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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус выздоровел после COVID-19. Об этом сообщил 6 марта пресс-секретарь пражского Института Вацлава Клауса Петр Мацинка.

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«Лечение господина Клауса проходило дома, с помощью доступных медикаментов. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал Мацинка «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, во время болезни экс-президент получил много сообщений с пожеланиями здоровья, в том числе от нынешнего главы государства Милоша Земана.

23 февраля Мацинка рассказал, что 79-летний Клаус заболел коронавирусом. Эта новость вызвала в стране немалый резонанс, поскольку экс-президент зарекомендовал себя за время пандемии как противник ограничительных мер, которые он назвал нарушающими права и свободы человека. О своих взглядах на пандемию Клаус сообщил в 2020 году в книгах «Карантин» и «Карантин-2».

Отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, будет ли Клаус принимать участие в очередном митинге противников правительственных противоэпидемических мер 7 марта, пресс-секретарь сказал, что экс-президент не планирует этого.

В дни национальных праздников за появление в общественных местах без маски Клауса оштрафовали на 3 тыс. крон (около $140) и 10 тыс. крон ($465). Оба штрафа он обжаловал.

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