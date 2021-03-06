Умер литературный критик Валентин Курбатов

Советский и российский литературный критик Валентин Курбатов скончался на 82-м году жизни. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Прекрасный благородный человек, подвижник, совестливый русский литератор. Светлая память», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Причину смерти Шаргунов не уточнил.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (ныне — Новочеремшанск, Ульяновская область). В 1962 году поселился в Пскове, где прожил всю жизнь.

Работал грузчиком на чулочной фабрике, затем стал корректором в районной газете «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием. После этого приступил к написанию рецензий и статей, вел литературную деятельность и участвовал в литературных мероприятиях.

Курбатов являлся членом Союза писателей России, а также членом Общественной палаты России с 2010 по 2014 год. В 2020 году стал лауреатом Государственной премии РФ.