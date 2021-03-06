Пропавшая в Волгограде мать двоих детей нашлась и умерла

Пропавшая в Волгограде несколько дней назад мать двоих детей Елена Левентуева вернулась домой и сразу умерла. Об этом сообщает местный портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону в субботу, 6 марта.

В СК рассказали, что сегодня сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую 37-летнюю женщину. По данным портала, ее обнаружили на даче в состоянии, похожем на опьянение, но «алкоголем от нее не пахло». При этом накануне дача осматривалась и там Левентуевой не было.

По данным пресс-службы, женщина сообщила, что отсутствовала дома добровольно и противоправных действий против нее не совершалось.

«Домой ее привезли живой и здоровой. Но дома она скончалась. Причины выясняются. Телесных повреждений на ней нет», — отмечается в сообщении.

Пока она ехала домой, не сообщала, что ее кто-то удерживал или бил.

Следователи начали процессуальную проверку по факту случившегося.

Левентуева пропала 4 марта. В тот день утром она отправилась в банк открыть счет для ИП, но так и не вернулась. Мать женщины рассказала, что дочь не отвечала на звонки, а затем ее телефон оказался вне зоны доступа сети.

По ее словам, проблем у дочери не было.