Песков назвал ошибочным заявление о возможном повышении пенсионного возраста

Заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в стране — ошибочное. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 6 марта.

«Это — ошибочное утверждение», — сказал он «Интерфаксу», комментируя заявление депутата.

Накануне Рашкин рассказал порталу Ura.ru, что в России не остановятся на однократным повышении возраста выхода на пенсию. Он добавил, что предложение о повышении пенсионного возраста якобы собираются выдвинуть после выборов в Госдуму в сентябре этого года. Парламентарий отмечал, что в 2022 году якобы выдвинут еще одно такое предложение.

Ранее, 3 марта, депутаты от фракции ЛДПР заявили, что внесут в ГД законопроект о снятии ограничений на перерасчет пенсий для пенсионеров, которые работают. Парламентарии напомнили, что с 2016 года страховые пенсии, которые выплачиваются работающим пенсионерам, не индексируются.

Совет Федерации заявил, что в российском правительстве и парламенте не возражают против индексации пенсий работающим пенсионерам, на это ищут деньги.

Проект закона о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров внесли в Госдуму 22 января. В настоящий момент в стране 7,3 млн пенсионеров, которые трудятся, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.