Махачев оценил свои перспективы после боя с Добером

Боец Ислам Махачев, которого называют преемником непобежденного Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что после его боя с американцем Дрю Добером UFC начнет давать ему в соперники топовых спортсменов.

«Я думаю, у меня уже большая победная серия. У них (UFC. — Прим. ред.) уже нет другого выбора. После этого боя всё встанет на свои места, и они начнут давать мне топовых бойцов», — сказал Махачев РЕН ТВ в субботу, 6 марта.

Как отмечается, сейчас в активе 29-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Накануне Махачев заявил о своей готовности сразиться с экс-чемпионом турнира ирландцем Конором Макгрегором.

3 марта стало известно, что Нурмагомедов выступит в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259. Чемпион UFC займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с Добером.

Сейчас Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящему бою с американцем.

Поединок состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире 7 марта.