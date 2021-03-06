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В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву метели
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В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву метели

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Снег, порывистый ветер и метель ожидаются в Москве в ночь на воскресенье. Об этом 6 марта сообщает главк МЧС Москвы.

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«Во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах будут наблюдаться гололедица и снежные заносы.

Во вторник Москву охватят морозы, по ночам может быть холоднее –20 градусов. Об этом 6 марта рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник мы пропускаем холодный фронт, тыл циклона, то есть на 8 марта погода чуть-чуть улучшится. Облачно, с прояснениями, кратковременный снег, западный, северо-западный ветер, 5–10 м/с. Ночью всё те же 6–11 градусов мороза, днем –3…–8», — рассказал синоптик «РИА Новости».

Он отметил, что 9 марта ожидается локальный, практически незаметный снег и резкое понижение температуры до –16...–21 градусов ночью и –8… –13 днем.

По словам Тишковца, 10 марта прогнозируется улучшение погоды. Будет наблюдаться переменная облачность, без осадков.

«Минус 16…–21 градус ночью в Москве, местами –22...–27, а местами –30 по Подмосковью. Днем –9... –14. Примерно также в четверг», — добавил он.

Также синоптик уточнил, что к пятнице, 12 марта, в столице потеплеет до нуля.

Ранее в этот же день Тишковец заявил, что в воскресенье москвичей ожидает резкое снижение атмосферного давления. По его словам, атмосферное давление рухнет на самое барическое дно — это 729 мм рт. ст.

4 марта синоптик предупредил жителей столицы о «барическом молотке». Он уточнил, что циклоны принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, что спровоцирует скачки атмосферного давления.

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