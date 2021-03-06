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В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России

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Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что украинские власти готовят военную провокацию, чтобы принудить республики Донбасса к капитуляции. На эту тему он высказался в субботу, 6 марта.

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Таким образом он отреагировал на слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который накануне заявил о возможности применения радикальных мер против России, если страна не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины.

По мнению Затулина, у такого плана Украины много недостатков, и Россия «наложит вето на эти рассуждения» Кравчука.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений», — сказал Затулин «РИА Новости».

Он отметил, что все действия Киева необходимо рассматривать наряду с дискриминацией русского языка на Украине, «ударами» по оппозиции, закрытием телеканалов.

Накануне Кравчук заявил, что в настоящее время отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике. Изменить ситуацию помогут только новые способы решения конфликта и подписание дополнительных документов. Он также заявил, что Киев сделает всё, чтобы «поставить Россию в рамки международного права».

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда выразил надежду, что Киеву удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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