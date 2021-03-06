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В Германии экспресс-тесты на COVID-19 раскупили в магазинах за несколько минут

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Продажа экспресс-тестов на коронавирус стартовала 6 марта в продовольственных магазинах в Германии, их раскупили за несколько минут. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

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С субботы тесты стали продавать на кассах, в частности, в магазинах торговой сети Aldi. Каждому покупателю разрешено купить только один пакет, в который входят пять тестов. В Берлине перед магазинами Aldi в районах Лихтенберг и Фридрихсхайн с 07:00 по местному времени образовались очереди. Причем все тесты раскупили буквально за пять минут, пишет газета.

Такая же ситуация наблюдалась и в других федеральных землях, например, в Саксонии, Северном Рейне – Вестфалии и Нижней Саксонии. В скором времени после открытия торговых точек все тесты в большинстве магазинов раскупили. Как сообщает издание Hannoversche Allgemeine Zeitung, в Ганновере во многих дискаунтерах тесты закончились через несколько минут.

Наряду с Aldi продавать экспресс-тесты 6 марта начала и сеть Lidl. Правда, компания решила начать реализацию с онлайн-продаж. Из-за большого числа желающих их купить сайт Lidl даже на какое-то время «рухнул», но всё равно тесты были также очень быстро раскуплены.

В ближайшее время экспресс-тесты на COVID-19 для самопроверки будут продавать супермаркеты Rewe и Edeka, c 9 марта – магазины торговых сетей Rossmann и dm. Немецкое правительство считает продажу экспресс-тестов одним из условий постепенного ослабления действующих карантинных мер.

4 марта сообщалось, что общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но с 8 марта власти федеральных земель могут сами принимать решения о послаблениях ограничений в зависимости от эпидемической ситуации. Так, с понедельника в регионах с заболеваемостью ниже 50 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю возможно открытие цветочных магазинов, книжных лавок, косметических студий, садоводческих рынков и автошкол.

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