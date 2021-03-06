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Синоптики предупредили москвичей о резком снижении атмосферного давления

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Москвичей в воскресенье ожидает резкое снижение атмосферного давления. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 мм рт. ст., после сегодняшних 747 мм — на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям», — цитирует его «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что на данный момент атмосферное давление в столице находится в норме, поэтому скачок будет резким.

«Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 мм поднимает нас на высоту 180–200 м вверх, на уровень московских высоток», — добавил Тишковец.

4 марта Тишковец предупредил жителей Москвы о «барическом молотке». По его словам, циклоны принесут резкую смену теплого и холодного воздуха, что спровоцирует скачки атмосферного давления.

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