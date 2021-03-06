В ВОЗ порекомендовали соблюдать меры против COVID-19 после смягчения ограничений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала соблюдать меры предосторожности и после возможного смягчения коронавирусных ограничений в России. Об этом заявила в субботу, 6 марта, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Пандемия обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса, поэтому очень важно, чтобы все общество являлось частью этих усилий. В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Вуйнович объяснила, что для предотвращения новых случаев COVID-19 необходимо принимать все меры с целью минимизации риска распространения вируса.

Представитель организации также напомнила, что ВОЗ регулярно обновляет свои общие рекомендации, однако только местные органы власти после мониторинга ситуации могут принимать соответствующие решения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 8 марта обязательный домашний режим для людей 65+ и с хроническими заболеваниями, сделав его рекомендательным. Также разблокируют социальные карты москвичей.

В то же время градоначальник отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому попросил воздержаться от поездок.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 022 новых случая COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.

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