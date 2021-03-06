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Сенатор оценил заявление Кравчука о «радикальных шагах» против РФ

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Главе делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о «радикальных шагах», поддержка народным ДНР и ЛНР будет оказываться и впредь. Об этом 6 марта заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

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Ранее, 5 марта, Кравчук пригрозил РФ «радикальными шагами», в случае если она не признает себя стороной конфликта в регионе. Он отметил, что Украина не позволит России «действовать так, как она хочет».

«Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов», — цитируют слова Цекова «РИА Новости».

Он отметил, что Кравчук перестал выполнять возложенную на него роль «голубя мира» и превратился в агрессора и разрушителя. Сенатор уточнил, что Кравчук начинал как разрушитель, стоя у истоков распада Советского Союза, далее продолжил свою роль, будучи первым украинским президентом, когда запустил процесс разрушения и разграбления некогда успешного государства.

«Кравчуку следует раз и навсегда уяснить, что любые масштабные действия против Донбасса закончатся для Украины потерей территории, а то и распадом как целостного государства», — добавил Цеков.

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия отмечает нахождение украинских военных в зонах, где после окончания разведения в регионе их быть не должно.

3 марта военнослужащие ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Подобные меры в ДНР, как уточнялось, приняли в связи с тем, что Киев продолжает нарушать меры, направленные на соблюдение перемирия, что в Донбассе восприняли как неспособность и нежелание к мирному урегулированию ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которой с осени 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами ведутся перестрелки.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Киев заявляет о ведении войны против РФ. Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ЛНР и ДНР.

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