Прямой эфир
Политика
Мероприятия с участием Путина не станут переносить из-за болезни Орешкина
Туризм
Власти решили вдвое увеличить турпоток на курорт Шерегеш
Происшествия
Рэпер Noize MC попал в больницу
Общество
Насмерть сбившего людей сына бизнесмена отправят под суд в Подмосковье
Экономика
Мишустин поручил решить проблему выплат зарплат работникам шахты «Алексиевская»
Общество
В Свердловской области следователь МВД спасла из огня соседку с ребенком
Мир
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Авто
УАЗ рассмотрит возможность выпуска внедорожников Isuzu

Боец ММА Березикова назвала преимущество Яна в поединке со Стерлингом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Петр Ян хорошо знаком с советской школой бокса и у него больше шансов в предстоящем бою на турнире UFC 259 с американцем Алджамейном Стерлингом, изучавшем джиу-джитсу. Об этом заявила телеканалу РЕН ТВ боец смешанных единоборств Юлия Березикова в субботу, 6 марта.

«Безусловно, преимущество у боксера — его передвижение и чувствительность на ногах. Я пришла в MMA из бокса, но мои ноги давали мне преимущество и в тайском боксе. Боксерские ноги советской школы, чувствительность, умение защищаться от тейкдаунов — думаю, у него это всё наработано», — сказала она.

По словам спортсменки, боксеры адаптируются. Она подчеркнула, что Ян «выиграл пояс, все за него болеют, парень-то опытный».

Сила в ринге: прессинг Дацика, триумф Макса и невероятный бокс для Роя Джонса
Как стартовал сезон «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Березикова добавила, что защищать титул психологически сложнее, чем завоевывать в первый раз, но всё зависит от индивидуальных особенностей и опыта бойца.

Ранее в субботу в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

Ян — мастер спорта по боксу и ММА, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Он владеет навыками бокса, самбо и тхеквондо.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему впервые в карьере предстоит защитить чемпионский титул в UFC. На счету боксера 15 побед и одно поражение в ММА. У Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021