Боец ММА Березикова назвала преимущество Яна в поединке со Стерлингом

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Петр Ян хорошо знаком с советской школой бокса и у него больше шансов в предстоящем бою на турнире UFC 259 с американцем Алджамейном Стерлингом, изучавшем джиу-джитсу. Об этом заявила телеканалу РЕН ТВ боец смешанных единоборств Юлия Березикова в субботу, 6 марта.

«Безусловно, преимущество у боксера — его передвижение и чувствительность на ногах. Я пришла в MMA из бокса, но мои ноги давали мне преимущество и в тайском боксе. Боксерские ноги советской школы, чувствительность, умение защищаться от тейкдаунов — думаю, у него это всё наработано», — сказала она.

По словам спортсменки, боксеры адаптируются. Она подчеркнула, что Ян «выиграл пояс, все за него болеют, парень-то опытный».

Березикова добавила, что защищать титул психологически сложнее, чем завоевывать в первый раз, но всё зависит от индивидуальных особенностей и опыта бойца.

Ранее в субботу в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

Ян — мастер спорта по боксу и ММА, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Он владеет навыками бокса, самбо и тхеквондо.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему впервые в карьере предстоит защитить чемпионский титул в UFC. На счету боксера 15 побед и одно поражение в ММА. У Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.