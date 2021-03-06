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Боец ММА Заяц оценил шансы на победу Яна в поединке со Стерлингом

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Боец смешанных единоборств Михаил Заяц оценил шансы на победу россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, российский боец имеет хороший опыт защиты, а борьбу Стерлинга он назвал «скудноватой».

«Он (Петр Ян. — Ред.) уже как спортсмен достаточно созрел. Думаю, что он проскочит этот момент без проблем. Честно говоря, оппонент слабый. Думаю, Ян его на руках разберет как котенка. Он относится к тем ребятам, которые имеют советскую школу бокса плюс универсальность», — сказал Заяц.

Он спрогнозировал, что поединок может закончиться досрочно — во втором или третьем раунде, когда американец «будет находиться в шоке от происходящего».

Накануне появилось видео битвы взглядов перед поединком Яна и Стерлинга. На пресс-конференции, которая прошла после битвы взглядов, Ян обескуражил своего соперника, заявив, что не замечает спортсмена, так как тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

4 марта спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой россиянина. По его мнению, преимущество на стороне Яна, а бой будет длиться все раунды.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта. Начало трансляции в 6:25 по мск.

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