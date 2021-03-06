В Кремле опровергли сообщение о готовящемся повышении пенсионного возраста

Утверждение о возможном новом повышении пенсионного возраста в России является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 6 марта.

О возможном повышении пенсионного возраста в РФ заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. В беседе с Ura.ru 5 марта он сказал, что в стране якобы не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста. По его словам, предложение о повышении пенсионного возраста якобы планируют выдвинуть после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

«Это — ошибочное утверждение», — сказал Песков «Интерфаксу», комментируя слова парламентария.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам. По ее мнению, уже в следующем бюджетном цикле кабмин найдет деньги для этих нужд, но о сроках начала самой индексации говорить пока рано.

Ранее, 9 февраля, Песков рассказал о том, как продвигается вопрос об индексации пенсий для данной категории. Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму 22 января. На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

Согласно документу, предполагается, что социальные денежные выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.