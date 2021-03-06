Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован 6 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства удостоил свыше 200 медиков наградами за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения заболевания.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России в июне прошлого года, они вручаются российским и иностранным врачам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения болезней и лекарств, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.

28 января прошло награждение сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России, отличившихся в работе по противодействию коронавирусной инфекции. Награды в тот день получили 26 медработников из 23 российских регионов. В частности, два врача удостоились почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», один получил орден Пирогова, еще четверо работников стали обладателями медалей МВД России «За трудовую доблесть» и двое — «За доблесть в службе». Остальным вручили почетные грамоты ведомства.