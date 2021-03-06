Прямой эфир
Политика
Мероприятия с участием Путина не станут переносить из-за болезни Орешкина
Туризм
Власти решили вдвое увеличить турпоток на курорт Шерегеш
Происшествия
Рэпер Noize MC попал в больницу
Общество
Насмерть сбившего людей сына бизнесмена отправят под суд в Подмосковье
Экономика
Мишустин поручил решить проблему выплат зарплат работникам шахты «Алексиевская»
Общество
В Свердловской области следователь МВД спасла из огня соседку с ребенком
Мир
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Авто
УАЗ рассмотрит возможность выпуска внедорожников Isuzu
Сюжет:

В Госдуме оценили заявление Кравчука о мерах Киева против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о радикальных мерах Киева в отношении России по ситуации в Донбассе создают информационное поле для военной провокации. Такое мнение в субботу, 6 марта, высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

«Это дипломатическая подготовка военной провокации, [с помощью] которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России <...> к капитуляции», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий указал, что Украина рассчитывает на поддержку западных стран в пересмотре Минских соглашений.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания», — сказал Затулин.

По его мнению, заявления Кравчука стоит рассматривать в комплексе с другими событиями на Украине, такими как дискриминация русского языка, удары по оппозиции, преследование инакомыслящих, закрытие телеканалов.

«План страдает многими изъянами <...> Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и всё», — добавил он.

Накануне глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. По словам экс-президента Украины, сейчас отношения между Донбассом и Киевом находятся в тупике, а изменить ситуацию помогут только новые способы решения конфликта и подписание дополнительных документов.

3 марта депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021