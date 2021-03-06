Власти решили вдвое увеличить турпоток на курорт Шерегеш

Более 8 млрд рублей инвестиций хотят привлечь для развития горнолыжного комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области, что позволит в два раза увеличить турпоток к 2024 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании в субботу, 6 марта, в Кемерове.

Как отметил министр, регион обладает большим туристическим потенциалом, в том числе по программе развития Большого Алтая.

«Развитие комплекса «Шерегеш»: в планах привлечение более 8 млрд частных инвестиций, создание 1 тыс. 700 новых рабочих мест. Ожидаемый результат — рост турпотока в два раза к 2024 году, до 1 млн человек», — сказал Решетников.

Кроме этого, по его словам, программой социально-экономического развития региона предусмотрено выделение 2,5 млрд рублей для необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры.

В декабре 2020 года стали известны самые популярные у россиян горнолыжные курорты.

Так, большой популярностью пользуются сочинские курорты — «Роза Хутор» (15%) и «Красная Поляна» (10%). Еще 23% опрошенных отдали предпочтение Шерегешу в Кемеровской области, 10% назвали своим любимым курорт «Домбай», 8% — «Эльбрус», 6% — «Архыз».