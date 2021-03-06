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Мишустин поручил решить проблему выплат зарплат работникам шахты «Алексиевская»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разобраться с проблемой выплат зарплат работникам шахты «Алексиевская» в Кузбассе. Такое заявление он сделал в субботу, 6 марта, на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

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«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем», — подчеркнул Мишустин.

Премьер также поручил губернатору взять вопрос выплат на личный контроль. Как отметил Мишустин, этот вопрос также необходимо решать совместно с правоохранительными органами и Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура. У меня просьба — соответствующую координацию провести с правоохранительными органами», — добавил глава российского правительства.

Шахта «Алексиевская» ранее входила в состав угольной компании «Заречная» и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки по выплатам зарплат и сокращения работников. Сейчас добыча угля предприятием не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены из-за нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности.

По информации властей региона, долг перед горняками составляет 201 млн рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия. При этом с предприятия было уволено 524 работника, в том числе сокращены 189 человек.

В апреле прошлого года телеканал РЕН ТВ сообщал, что горнякам пришлось создать новый профсоюз, так как старый был связан с руководством. Его представитель Кирилл Сидоров рассказывал, что задержку выплат шахтерам обосновывали разными причинами — от низкой стоимости угля до внутренних конфликтов в совете директоров.

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