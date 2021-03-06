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На МКС доставили русскую еду для астронавта НАСА

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На МКС доставили русские блюда для астронавта NASA. Кэлин Рубинс угостили супом, баклажанной икрой, компотом, щукой в томатном соусе, цыпленком с рисом, ржаным хлебом и печеньем «Русское». Эти блюда понравились девушке во время дегустации на Земле в Центре подготовки космонавтов, сообщает телеканал «Известия». На борт станции контейнеры доставил «Прогресс МС-16». Грузовой транспортный корабль был запущен с Байконура 15 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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