На МКС доставили русскую еду для астронавта НАСА

На МКС доставили русские блюда для астронавта NASA. Кэлин Рубинс угостили супом, баклажанной икрой, компотом, щукой в томатном соусе, цыпленком с рисом, ржаным хлебом и печеньем «Русское». Эти блюда понравились девушке во время дегустации на Земле в Центре подготовки космонавтов, сообщает телеканал «Известия». На борт станции контейнеры доставил «Прогресс МС-16». Грузовой транспортный корабль был запущен с Байконура 15 февраля.

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