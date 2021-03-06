Премьер Словакии исключил отказ от использования в стране вакцины «Спутник V»

Словакия не планирует возвращать полученную от России партию вакцины от коронавируса «Спутник V», препарат будет использоваться для вакцинации населения республики. Об этом 5 марта заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

«Итак, «Спутник [V]» не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [дозы препарата] назад», — написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Он указал, что, несмотря на приверженность стандартам Евросоюза, приоритетом для него является спасение жизней сограждан.

«Я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной, потому что она изготовлена в России. Я не убийца», — подчеркнул Матович.

Таким образом он отреагировал на призывы местных политиков отказаться от использования этого препарата.

Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V» 1 марта. За день до этого премьер-министр Словакии Игор Матович отмечал, что настаивает на покупке республикой российской вакцины, отметив, что у препарата нет недостатков.

Республика начала закупать российскую вакцину, не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В этой связи местные политики выступили с призывами к отказу от использования вакцины на территории Словакии.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. К настоящему времени «Спутник V» уже зарегистрировали в более чем 40 странах.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты пророчат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.