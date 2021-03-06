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ВОЗ рекомендовала пока не вводить COVID-паспорта для путешественников

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день не рекомендует странам использовать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в субботу, 6 марта.

По ее мнению, существует много элементов, которые необходимо учесть при введении таких паспортов для путешественников.

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«Также мы всё еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта»», — сказала Вуйнович в беседе с ТАСС.

Ранее, 3 марта, в ВОЗ называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.

Возможность введения таких паспортов путешественников также оценили в организации 15 февраля. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отмечал, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение коронавируса.

28 января Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января заявляла, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

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