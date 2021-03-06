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«Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор на рейсы по России
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«Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор на рейсы по России

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Авиакомпания «Аэрофлот» на 10% повысит топливный сбор, который входит в стоимость билетов экономкласса на рейсах внутри России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в субботу, 6 марта.

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«Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года действительно будет увеличен. Для тарифов класса «Эконом» увеличение составит 150 руб. за сегмент», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что топливный сбор является плавающим и выступает мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, напомнив, что весной прошлого года его существенно снизили. Тогда снижение сбора, включаемого в цену билетов экономкласса на внутрироссийских рейсах составило более 40%.

«С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%», — сообщили в «Аэрофлоте».

Сейчас сбор для «эконома» составляет 1,5 тыс. рублей, ранее он был на уровне 2,7 тыс. рублей.

Накануне представитель «Аэрофлота» сообщил, что с мая 2020-го по январь 2021 года в среднем стоимость топлива в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%.

1 марта Росавиация сообщила, что пассажиропоток аэропортов России в январе этого года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря прошлого года. В январе нынешнего года российские авиаузлы обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

В конце февраля генеральный директор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться в следующем году.

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