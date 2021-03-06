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Обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей построят на условиях ГЧП

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Транспортный обход Кемерова, стоимость которого оценивается в 42 млрд рублей, построят на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса в субботу, 6 марта.

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Среди особо значимых проектов РЖД — развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

От отметил, что ключевой объект принятой ранее в этот же день программы социально-экономического развития региона до 2024 года — строительство автомобильного обхода Кемерова.

«Общий объем финансирования этой дороги — 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средств, оставшееся планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства», — сказал Решетников.

Ранее на этом же совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры до 2024 года, в том числе для контейнерных перевозок, 780 млрд рублей.

В декабре 2020 года правительство одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. Так, в 2021 году планируется завершение мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.

Кемерово — единственный областной центр в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, которые едет по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск, являющейся транспортным коридором Западной Сибири, проходит практически по центральным улицам города.

В марте прошлого года в ходе совещания по развитию Кузбасса первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал приложить усилия для скорейшего включения проекта строительства автодорожного объезда Кемерово в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Все деньги, которые будут получены от экономии других проектов, от каких-то других источников, мы направим на то, чтобы этот проект реализовать, потому что он жизненно важен для Кузбасса», — сказал он.

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