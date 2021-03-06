Москва отказалась комментировать сообщение о тайной высылке дипломатов РФ и Франции

Министерство иностранных дел России отказалось комментировать публикацию французских СМИ о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов из столиц РФ и Франции. Такой ответ в ведомстве дали 6 марта на запрос ТАСС.

Агентство также направило запрос в МИД Франции, откуда пока ответа не последовало.

О двустороннем объявлении дипломатов персонами нон грата написала 4 марта французская газета Les Echos. По данным источников издания, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже обвинили в шпионаже, после чего дипломат был выслан из страны. В России обвинения сочли необоснованными и в качестве зеркальных мер объявили персоной нон грата одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

Источник издания утверждает, что публично о высылке дипломатов не сообщалось, так как процедуры проходили в условиях секретности.

18 февраля Москва объявила персоной нон грата дипломата посольства Эстонии в качестве зеркальной меры после высылки сотрудника российского посольства в Таллине без каких-либо на то оснований.

В январе МИД России также сообщил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Такие меры были приняты в ответ на объявление персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства РФ в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

В свою очередь, российское посольство заявило, что каких-либо доказательств противоправных действий на территории королевства представлено не было.