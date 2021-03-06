Прямой эфир
Общество
Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства
Общество
У Орешкина выявлен коронавирус
Экономика
Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ
Общество
План расширения пропускной способности БАМа и Транссиба подготовят к 11 марта
Общество
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Наука
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для сокращения затрат «Роскосмоса»
Мир
Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты
Экономика
Правительство утвердило программу развития Кузбасса до 2024 года
Мир
Зеленский выразил благодарность США за помощь в борьбе с олигархами

Москва отказалась комментировать сообщение о тайной высылке дипломатов РФ и Франции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России отказалось комментировать публикацию французских СМИ о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов из столиц РФ и Франции. Такой ответ в ведомстве дали 6 марта на запрос ТАСС.

Шпион, выйди вон: между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
В ответ на провокацию с чешской стороны Россия объявила о выдворении сотрудников посольства

Агентство также направило запрос в МИД Франции, откуда пока ответа не последовало.

О двустороннем объявлении дипломатов персонами нон грата написала 4 марта французская газета Les Echos. По данным источников издания, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже обвинили в шпионаже, после чего дипломат был выслан из страны. В России обвинения сочли необоснованными и в качестве зеркальных мер объявили персоной нон грата одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

Источник издания утверждает, что публично о высылке дипломатов не сообщалось, так как процедуры проходили в условиях секретности.

18 февраля Москва объявила персоной нон грата дипломата посольства Эстонии в качестве зеркальной меры после высылки сотрудника российского посольства в Таллине без каких-либо на то оснований.

В январе МИД России также сообщил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Такие меры были приняты в ответ на объявление персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства РФ в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

В свою очередь, российское посольство заявило, что каких-либо доказательств противоправных действий на территории королевства представлено не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021