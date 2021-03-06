Москвич напал с топором на дочь и ее друга

Минувшей ночью в одной из квартир на улице Дмитрия Ульянова в Москве мужчина напал с топором на свою дочь и ее парня. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 6 марта.

Отмечается, что молодой человек умер от полученных травм. Девушка находится в больнице «со страшными травмами», за ее жизнь борются врачи.

Нападавший покончил с собой. Отмечается, что мужчина страдал онкологическим заболеванием.

Накануне в Татарстане возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») по факту убийства матерью своего сына. Тело ребенка со следами удушения нашли в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района. Во дворе дома обнаружили тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила мальчика, а потом свела счеты с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В конце февраля следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летней жительницей Воронежа своего восьмилетнего сына и 22-летней дочери. Согласно предварительным данным, женщина ударила ножом девушку и задушила мальчика, а затем совершила суицид. Тела обнаружил отец семьи.