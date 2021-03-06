Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ

Правительство России надеется, что за счет модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей удастся сократить до семи суток время доставки грузов в контейнерах с Дальнего Востока до западных границ страны. Об этом в субботу, 6 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

«Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ», — сказал глава кабинета министров.

По словам Мишустина, объем финансирования модернизации транспортной инфраструктуры до 2024 года, в том числе для контейнерных перевозок, составит 780 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли 2 марта поручил зафиксировать параметры строительства и расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Российский лидер попросил сделать соответствующий график с поквартальной разбивкой до 2024 года включительно и предоставить результаты ему.

Глава государства напомнил, что обсуждение этого вопроса ведется с 2018 года, но некоторые проблемы так и остаются нерешенными.

Также Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о выделении ОАО «Российские железные дороги» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для создания инфраструктуры и увеличения вывоза угля из Якутии восточном направлении.

В конце декабря прошлого года правительство России одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. Согласно документу, в 2021 году планируется завершение мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.