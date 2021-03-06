Прямой эфир
Экономика
Россияне в феврале стали чаще покупать валюту
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту схода 17 грузовых вагонов под Хабаровском
Экономика
Правительство выделит на модернизацию транспортной инфраструктуры 780 млрд рублей
Общество
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Происшествия
В Волгограде пропала мать двоих детей
Общество
Росморречфлот заверил в отсутствии открытого огня на судне в Японском море
Общество
Попова взяла под личный контроль ситуацию с заражением школьников в Красноярске
Мир
Николас Кейдж женился в пятый раз
Авто
Автомобилистов предостерегли от парковки машины в луже
Сюжет:

В России за сутки выявили 11 022 новых случая COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 022 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна
Ученые объяснили, почему следует ориентироваться на качественный, а не количественный результат теста на антитела

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1820), Санкт-Петербурге (975) и Московской области (746).

Также за прошедшие 24 часа зафиксирован 441 летальный исход, полностью выздоровели 15 027 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 726 летальных исходов, выздоровели 3 900 348 человек.

Накануне завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что успешная вакцинация позволит избежать подъема заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн граждан.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Глава государства отметил, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак», созданной в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021