Возбуждено уголовное дело по факту схода 17 грузовых вагонов под Хабаровском

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после схода 17 вагонов с нефтью с рельсов. Об этом в субботу, 6 марта, пишет пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По его данным, сход произошел в ночь с 5 на 6 марта на перегоне Форель–Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате происшествия в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.

«Предпринимаются оперативные меры по предотвращению экологического ущерба. На место происшествия направлены экологи Дальневосточной железной дороги и Центра «Экоспас». Железнодорожниками организована локализация места разлива (обваловка)», — указали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, подчеркнув, что угрозы разлива топлива нет.

Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта»).

О сходе вагонов сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. Отмечалось ,что 10 из них перевернулись. Из-за происшествия три пассажирских поезда были задержаны.