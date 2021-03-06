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Россияне в феврале стали чаще покупать валюту

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Россияне в феврале этого года покупали доллары и евро чаще, чем в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» в субботу, 6 марта.

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В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке в январе и феврале нынешнего года, а также феврале прошлого года.

«По сравнению с январем 2021 года россияне стали чаще покупать валюту, чем раньше, и реже продавать доллары и евро», — говорится в исследовании.

При этом количество «февральских» операций с американским долларом превышает показатели по евро в 2,5 раза.

По данным банка, в общем количестве валютообменных операций в прошлом месяце на продажу иностранной валюты пришлось 55%, а на покупку — 45%. Относительно января количество покупок долларов в феврале выросло на 10%, а евро — на 9%. На фоне этого продажи долларов снизились на 3%, а евро — на 13%.

Общий средний чек одной валютообменной операции почти не изменился, составив 74 767 рублей против 74 801 рубля в январе. Однако он вырос на 25% в сравнении с февралем прошлого года.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко считает, что в марте средний курс доллара будет колебаться в пределах 72–77 рублей, а евро — 87–93 рублей.

По его словам, феврале рубль был волатилен «в связи с геополитическими рисками» — опасениями ужесточения санкций новой администрацией США. Он отметил, что на данный момент новые санкции Вашингтона и Брюсселя против России оказались «без каких-либо серьезных экономических или секторальных ограничений».

«В марте в фокусе внимания будет мировой спрос на нефть, а также развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса, из-за чего ряд стран вновь объявляют краткосрочные локдауны», — приводит пресс-служба банка слова Тимошенко.

В конце января «Известия» писали, что, по данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее приобретать валюту. Отмечалось, что за ноябрь-декабрь объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы прошлого года, а также в ноябре-декабре 2019-го.

Всплеск спроса на валютные операции обычно принято объяснять негативными факторами — ослаблением рубля, ростом инфляции, недоверием общенациональной валюте. Однако аналитики сошлись во мнениях, что в данном случае явление носило позитивный характер — у граждан появился доход, который позволил отойти от сберегательной модели, доминирующей в пандемию.

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