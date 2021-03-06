Росморречфлот заверил в отсутствии открытого огня на судне в Японском море

Открытого огня на судне «Витим», которое загорелось в Японском море, нет. Об этом в субботу, 6 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя Росморречфлота.

«В 03:30 мск спасательное судно «Спасатель Заборщиков» приступил к тушению пожара. В 05:50 «Спасатель Заборщиков» отозван и последовал по назначению, руководителем ПСО на месте назначен морской спасательный буксир «Лазурит», который приступил к тушению. На АС открытого огня нет», — указал собеседник агентства.

По словам представителя Росморречфлота, главный двигатель «Витима» остановлен, а судно легло в дрейф. Люди, находившиеся на борту, были эвакуированы на спасательных плотах, откуда их подняли на судно «Алчан». В морском агентстве указали, что среди членов экипажа был стармех с травмой руки, полученной во время рейса. Отмечается, что организация скорой помощи на берегу ему не требуется.

В районе ветер северный до 17 м/с, волнение моря составляет три балла, уточнил собеседник агентства.

О том, что на судне произошел пожар, стало известно ранее в этот же день. Возгорание возникло в рыбном цеху «Витима». Позднее сообщалось, что все 30 членов экипажа были эвакуированы.