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Маркетолог рассказал о тактике разговора с телефонными продавцами

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Чтобы быстрее закончить нежелательный разговор с телефонными продавцами, нужно отвечать им вопросом на вопрос. Об этом 6 марта рассказал в беседе с радио Sputnik член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

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Навязчивые звонки запретят после жалоб абонентов

Предложение товаров и услуг потенциальным клиентам по телефону носит в маркетинге название «холодный обзвон». Такая практика нередко дает плоды, однако навязчивые звонки редко нравятся абонентам, признал эксперт.

В этой связи маркетолог посоветовал завершить разговор как можно быстрее.

«Если вам звонят, то вы просите сразу звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку. Если человек сознается и пытается вам что-то продать, то вы кладете трубку. Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску», — указал Григорьев.

В случае, если предложение продавца вызвало интерес, соглашаться на сделку сразу не стоит, предупредил специалист. Он порекомендовал посмотреть в интернете цены на товар или услугу и сравнить предложения.

Кроме того, Григорьев напомнил, что наиболее уязвимой категорией для телефонных продаж являются пожилые люди. Чтобы обезопасить родственников преклонного возраста от покупок, которые им на самом деле не нужны, маркетолог посоветовал доверять ответы на звонки с незнакомых номеров молодому поколению.

«Я рекомендую убедить своих старших, чтобы они этими вопросами не занимались. В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона. <..> Пусть старшие переводят стрелки на нас, а мы разберемся», — заключил эксперт.

В начале февраля эксперты предупредили, что в онлайн- и офлайн-продажах сейчас применяются последние достижения психологии и нейрофизиологии. Зачастую продавцы предлагают потенциальным клиентам приобрести не сам товар, а связанные с ним положительные эмоции и решения проблем. Кроме того, специалисты в области продаж используют воздействие на органы чувств человека, чтобы убедить его совершить покупку.

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