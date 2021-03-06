Депздрав Москвы сравнил темпы вакцинации мужчин и женщин от COVID-19

Женщины в Москве чуть больше прививаются от COVID-19, чем мужчины. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря прошлого года. Количество привившихся женщин и мужчин поделились почти поровну: 52% — это женщины, 48% — мужчины», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что помимо городских поликлиник можно привиться в местах, куда приезжают выездные бригады: в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Европейский», «Гагаринский», «Ривьера», «РИО» Ленинский и «Дубровка». Сделать это можно без предварительной записи при наличии паспорта и полиса ОМС.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Сам препарат для жителей предоставляется бесплатно, оплатить нужно будет только услуги клиники по введению инъекции.

Ранее, 5 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», из них 2,5 млн прошли вакцинацию полностью, получив две прививки.

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