Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 марта

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столице в субботу, 6 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечают метеорологи, температура воздуха днем составит от -4 до -2 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -9.

Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5–10 м/с, без порывов. Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм ртутного столба.

4 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о «барическом молотке». По его словам, циклоны принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, что спровоцирует скачки атмосферного давления.