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Общество
Попова взяла под личный контроль ситуацию с заражением школьников в Красноярске

Попова взяла под личный контроль ситуацию с заражением школьников в Красноярске

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией школьников в Красноярске, сообщается на сайте ведомства в субботу, 6 марта.

Отмечается, что региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после получения информации о первых случаях заболевания. Принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки заболевания.

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«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды. Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что поставщиком данной продукции является ООО «Респект», а организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО «Развитие». Их деятельность была приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности, материалы переданы в суд.

По материалам Роспотребнадзора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

Случаи заражения детей начали фиксировать в Красноярске с 18 февраля. В 25 школ, ученики которых заболели, доставкой продуктов занимался один и тот же поставщик.

По последним данным, в городе зарегистрировано 111 случаев заболевания иерсиниозом среди школьников возраста от семи до 14 лет.

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