Венесуэла введет в оборот банкноту номиналом 1 млн боливаров

Центральный банк Венесуэлы с 8 марта вводит в оборот банкноту номиналом 1 млн боливаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте регулятора.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров начнут постепенно поступать в обращение с 8 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне всех трех банкнот в вертикальном формате изображен национальный герой Симон Боливар, борец за независимость от Испании.

20 августа 2018 года в Венесуэле началась деноминация: с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.

В начале сентября того же года уровень инфляции в стране превысил 200 тыс. процентов в годовом исчислении, а с января по ноябрь рост цен составил 702 тыс. процентов, в годовом выражении — 1,29 млн процентов.