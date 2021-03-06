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Британцы раскритиковали политику ЕС по вакцинации от COVID-19

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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали политику вакцинации от коронавируса в Евросоюзе и выразили мнение, что она может привести к разрушению ЕС.

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Подобные комментарии вызвала статья Тима Стикингса от 4 марта, в которой он писал об одобрении в Германии вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет после изначального запрета на ее использование.

По словам колумниста, эта мера направлена на ускорение «спотыкающейся» программы вакцинации населения. Он подчеркнул, что ЕС ищет «еще один спасательный круг» в виде препарата «Спутник V», напомнив о запуске экспертизы для регистрации российской вакцины в Евросоюзе.

Кроме того, Стикингс обратил внимание, что в германии все чаще стали звучать призывы использовать препарат из РФ после «хаоса с поставками» внутри ЕС.

В ответ на это читатели портала написали, что ситуации с вакцинацией демонстрирует беспомощность Евросоюза.

«Германия, ты жалкая. Ты предпочтешь вакцину от [президента РФ Владимира] Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище» — отреагировал пользователь с ником SpeakTruly.

«Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС», — написал LilleyBeau.

«Несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах», — счел Mister Belloc.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) объявило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине «Спутник V». Регулятор рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения пока назвать не может. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также объявили о старте процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

В начале февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по этой российской вакцине и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Кроме того, результаты исследований показали его высокую эффективность против COVID-19.

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